Вчера вечером группа альпинистов, совершавшая восхождение на вершину Эльбруса в Кабардино-Балкарии запросила помощь МЧС из-за резко ухудшающихся погодных условий… Бригада…
Кроме увеличения количества рейсов в Индию на регулярной основе, оперштаб анонсировал открытие авиасообщений Москва – Гоа и Санкт-Петербург – Гоа……
Сегодня объявлено штормовое предупреждение, усиление ветра ожидается уже вечером… По прогнозам синоптиков области, ближе к вечеру ветер с запада и…
Отельеры Краснодарского края сообщают о повышенном спросе на отдых в период школьных осенних каникул… Во многих отелях Сочи и Анапы…
Туризм и отдых в России Автор Саша Дсиль Отличное время отпуск. А бескрайние просторы России предоставляют любителям путешествий практически безграничные возможности для внутреннего туризма (чтобы объехать всю страну, не хватит целой жизни), именно поэтому нужно…
Большинство европейских государств до сих пор блокируют въезд россиян с туристическими целями. Однако в шесть стран Старого Света туристов из РФ уже пускают… Эпидемия коронавируса заставила большинство стран Европы ограничить въезд зарубежных туристов. Однако вакцинация…
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