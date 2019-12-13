    Происшествия
    25.09.2021

    При восхождении на Эльбрус погибли 5 российских альпинистов

    Вчера вечером группа альпинистов, совершавшая восхождение на вершину Эльбруса в Кабардино-Балкарии запросила помощь МЧС из-за резко ухудшающихся погодных условий… Бригада…
    Турбизнес
    24.09.2021

    Для кого откроют рейсы в Гоа

    Кроме увеличения количества рейсов в Индию на регулярной основе, оперштаб анонсировал открытие авиасообщений Москва – Гоа и Санкт-Петербург – Гоа……
    В мире
    24.09.2021

    В Калининградской области ожидают шторм

    Сегодня объявлено штормовое предупреждение, усиление ветра ожидается уже вечером… По прогнозам синоптиков области, ближе к вечеру ветер с запада и…
    Отели
    24.09.2021

    В отелях Сочи и Анапы почти не осталось номеров на период осенних каникул

    Отельеры Краснодарского края сообщают о повышенном спросе на отдых в период школьных осенних каникул… Во многих отелях Сочи и Анапы…
    Происшествия
    24.09.2021

    В пруду Нового Афона найдено тело пропавшего туриста

    36-летний отдыхающий, прибывший в Абхазию из Мурманска, пропал 15 сентября. Больше недели о нём ничего не было известно… Пресс-служба МЧС…
    Турбизнес
    23.09.2021

    В Египте запретили продавать экскурсии агентам без лицензии

    С 1 ноября 2021 года в Египте не смогут работать без государственной лицензии компании, организующие или продающие экскурсии… Власти страны…
    Транспорт
    23.09.2021

    С 5 октября возобновлено авиасообщение с пятью странами

    После заседания российского Оперштаба по борьбе с коронавирусом восстановлено авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией, и увеличено…
    Происшествия
    23.09.2021

    Вулканологи прогнозируют 84 дня сейсмической активности на Пальме

    Об этом заявляют эксперты из института вулканологии Канарских островов после проведения анализа предыдущих извержений вулкана в этом районе… Испанский остров…
    Круизы
    22.09.2021

    В какие страны Европы можно поехать по туристической визе

    Большинство европейских государств до сих пор блокируют въезд россиян с туристическими целями. Однако в шесть стран Старого Света туристов из…
    Круизы
    22.09.2021

    Что посмотреть в «зелёном» Сингапуре

    Сингапур – город-государство, в котором гармонично сочетаются повсеместное внедрение самых продвинутых технологий и забота о природе… Все, кто попадает в Сингапур,…
    Блоги
    22.09.2021

    Отношения на расстоянии: есть ли смысл и как сохранить любовь

    Согласно статистике, порядка 3,7% людей в России находятся в отношениях на расстоянии. И особенности современной жизни способствуют постоянному увеличению количества…
    Блоги
    22.09.2021

    Тадж-Махал для бедных в Индии — мавзолей Биби-Ка-Макбара

    А знаете ли вы, что в Индии есть еще один Тадж-Махал? Если нет, то предлагаю вам посмотреть на усыпальницу Биби-Ка-Макбара,…

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    Новости

      25.09.2021

      При восхождении на Эльбрус погибли 5 российских альпинистов

      24.09.2021

      Для кого откроют рейсы в Гоа

      24.09.2021

      В Калининградской области ожидают шторм

      24.09.2021

      В отелях Сочи и Анапы почти не осталось номеров на период осенних каникул

      24.09.2021

      В пруду Нового Афона найдено тело пропавшего туриста

      23.09.2021

      В Египте запретили продавать экскурсии агентам без лицензии

      23.09.2021

      С 5 октября возобновлено авиасообщение с пятью странами

      23.09.2021

      Вулканологи прогнозируют 84 дня сейсмической активности на Пальме

      22.09.2021

      В какие страны Европы можно поехать по туристической визе

      22.09.2021

      Что посмотреть в «зелёном» Сингапуре

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